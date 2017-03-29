日職31日開打 旅日7人都從二軍出發

陽岱鋼今年轉戰巨人，可惜因下半身緊繃將從二軍出發。(本報資料照)

日本職棒將在31日正式開打，今12支球團公布一軍28人名單，台灣旅日7名球員，包含因下半身緊繃休養的陽岱鋼，開季全數從二軍出發。

台灣今年旅日球員分別有巨人的陽岱鋼、廖任磊，羅德的陳冠宇，西武的郭俊麟、吳念庭，歐力士的育成選手張奕，以及樂天的育成選受宋家豪，共7名選手，不過開季全都從二軍開始。

陽岱鋼日前曾在二軍正式賽中出賽，不過兩場比賽僅進行3個打席，沒有安打，三振與保送各1次，就又因下半身緊繃，狀況不適，恐需等完全康復才有機會回到一軍。

吳念庭今年開季從二軍出發。(資料照 翻攝吳念庭官方臉書)

另外原本被預測也有機會開季一軍的西武內野手吳念庭，不過球隊去年選秀第三指名的新人源田壯亮，在熱身賽表現相當出色，將他擠到二軍，吳念庭目前在二軍出賽7場，32打席8支安打，還選到了8次保送，打擊率3成48，上壘率5成16，期盼力拚一軍機會。

宋家豪。(中時資料照 林勝發攝)

經典賽國手陳冠宇、郭俊麟與宋家豪，都從二軍出發，陳冠宇今在二軍中繼上場，中繼兩局被擊出一支安打送出3個三振無失分，最快球速來到147公里，宋家豪日則在二軍先發2.2局，被擊出5支安打，投出4次保送失掉6分，另外效力巨人的廖任磊，在二軍中繼1局，沒被擊出任何安打，飆出2次三振。

(中時電子報)