台灣虎航首航台中-澳門 創北中南三點齊飛澳門

首航典禮上中華航空台中分公司總經理賴祥光(左二)、華信航空執行副總經理張酉光(左三)、議員楊典忠(左四)、台中市政府副秘書長郭坤明(左五)、台灣虎航營運長廖崇良(右四)、台中航站主任張湍澍(右三)、航警局高雄分局台中分駐所所長湯貴麟(右二)、台中市旅行商業同業公會理事長黃耀德(右一)合影。圖：台虎提供

台灣虎航董事長張鴻鐘（左六）、澳門特別行政區政府旅遊局長文綺華（左五），及駐澳門台北經濟文化辦事處主任盧長水（右五）等人，在澳門停機坪拉起慶祝台灣虎航的「澳門-台中首航」黃布條，宣示台北、台中及高雄三點齊飛連線澳門。圖：台虎提供

台中市政府副秘書長郭坤明(左一)、台中航站主任張湍澍(中)、台灣虎航營運長廖崇良(右一)進行紀念品交換儀式。圖：台虎提供

台灣虎航繼昨(28)日開航桃園-濟州島航線後，今(29)日再歡慶開航台中-澳門航線，正式進軍中部市場，同時也是台灣虎航繼桃園-澳門及高雄-澳門後的第三條澳門航線，今日更創下台虎三架客機同時段自澳門機場飛往桃園，台中與高雄的三機齊飛盛況。

上午，台灣虎航先於澳門機場盛大展開首航剪綵儀式，台灣虎航董事長張鴻鐘、台北經濟文化辦事處主任盧長水、交通部觀光局駐香港辦事處主任蔡宗昇、澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華、澳門特別行政區民航局航空運輸暨國際關係部總監關雪彤、澳門國際機場公司執行總監徐偉坤、市場部總監方曉健及明捷澳門公司財務總監杜朝麗皆到場祝賀，並一同見證台灣虎航的三機齊飛之難能可貴的畫面。

至於台中國際機場的首航剪綵儀式，則由台灣虎航營運長廖崇良主持，台中市政府副秘書長郭坤明、台中市府觀光傳播局副局長陳育正、台中航站主任張湍澍、台中市旅行商業同業公會理事長黃耀德、華信航空執行副總經理張酉光、中華航空台中分公司總經理賴祥光、議員楊典忠、航警局高雄分局台中分駐所所長湯貴麟等，皆到場見證台灣虎航開通首條由台中出發之國際航線的重要時刻。

台灣虎航表示，藉由台中-澳門新航線的開航，將可提供北、中、南三地的旅客更便捷的飛行選擇，也是唯一提供三地前往澳門的國籍平價航空，讓往返台澳的航網能更完整。未來凡是打算造訪澳門的訪客，能優先想到台灣虎航。

為慶祝首航，台灣虎航今日在台中國際機場候機室執行例行性的首航拍照儀式，搭乘台灣虎航台中-澳門首航航班的旅客們，除可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片外，搭乘IT371的旅客們，還可獲得澳門特別行政區政府旅遊局提供的行李吊牌及旅遊指南包乙組。

而交通部觀光局駐香港辦事處也在澳門機場贈送每位搭乘IT372的首航旅客一張限定的紀念悠遊卡，內含100元新台幣加值額；旅客抵達台中機場後，還可獲得由台中市政府觀光旅遊局提供的太陽餅，由台中的道地美食迎接首批抵台的旅客們。

台中-澳門航線開航初期，每日飛航一班，去程航班編號IT371，下午13:35自台中國際機場出發；回程航班IT372，上午11:10自澳門國際機場起飛。相關優惠促銷訊息，請連結至台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官看，以獲得第一手的消息。

(工商)