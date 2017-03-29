林管處呼籲掃墓小心防火 嚴防引森林火警

▲天乾物燥，掃墓祭祖，焚燒冥紙餘燼未熄，極易造成山林火警，一發不可收捨。（楊樹煌攝）

▲南投林管處在清明節前，以旗幟加強宣導，以防止森林火災發生。（楊樹煌攝）

清明連續假期將至，最近少雨，天乾物燥，南投林管處呼籲民眾掃墓祭祖小心防火，避免菸蒂或焚燒冥紙餘燼未妥善處理，不慎引發火災，籲請民眾上山最好能攜水，將焚燒冥紙未熄的火種澆滅，確認安全後再離開。

林管處長李炎壽指出，森林豐富的植被及枯枝落葉，是最好的燃料，臺灣森林火災多係人為不慎所引燃，民眾上山追思祭祖之際，請務必小心火種，尤其在登山時，請勿隨便引火或任意丟棄煙蒂。

林管處為防範森林火災，在轄內設置5座林火預警自動化觀測站，密切監控燃料資訊；林管處也提醒民眾共同維護國家寶貴森林資源，並請多利用0800-000930（您您您救山林）免付費電話，通報森林火災或濫墾、盜伐，使青山常在、綠水長流。舉發森林火災者，還有機會獲得最高3萬元的獎金喔!

(中時)