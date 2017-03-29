和柯P隔海較勁？傅崐萁赴港行銷

傅崐萁率團赴港行銷，笑看與柯P一起為台灣拚觀光。（許家寧攝）

花蓮原住民精彩舞蹈經驗全場，成功吸引民眾目光。（許家寧攝）

觀光行銷活動大獲好評，吸引許多路過民眾駐足。（許家寧攝）

花蓮縣府赴港行銷兩地直航觀光，活動現場台港兩地政商雲集。（許家寧攝）

不讓柯P專美於前？花蓮縣長傅崐萁今率團前往香港舉辦「花蓮好靚輕旅節」，行銷去年12月促成的「花蓮─香港」直飛，並宣示4月擴大至每周7班次往返，由於台北市長柯文哲正率隊出訪東南亞，是否刻意與柯P隔海較勁，傅微笑回應，能為台灣做事都是好事！

花蓮縣府團隊今午帶領在地觀光業者，前往香港熱鬧的鑽石山荷里活廣場行銷花蓮觀光旅遊與農產品，來自太巴塱嘹亮的原住民歌舞驚豔全場，並鎖定高端自由行客群推廣可3日免費無線上網，藉由結合交通運具及相關食宿、購物優惠的「太平洋智慧旅遊卡」，成功吸引往來人潮駐足。

傅崐萁表示，「花蓮─香港」開啟直航以來，為兩地帶來龐大自由行商機，3個月以來吸引逾1萬2千名港客直飛花蓮；他強調，香港生活空間狹窄、人口密集，加上每年6千萬旅遊人次，擠得香港人喘不過氣來，而花蓮剛好截然相反，只要95分鐘的航程，成為港客「一日輕旅行」的減壓首選。

傅崐萁說，花蓮不但保有台灣面積最大的原始生態，也是全台最宜居的城市，他還向香港300多萬婦女姊妹喊話，全台灣只有花蓮擁有1千公頃，俗稱「美顏湯」的碳酸氫鈉溫泉，笑稱如果今天楊貴妃在世，一定第一個買機票到花蓮泡湯，還能讓皮膚保持1個星期光滑。

傅崐萁表示，自從兩岸關係陷入僵局，陸客團來台急凍，重創花蓮觀光產業，去年促成兩地直航以來，估計每月帶來逾千萬的自由行商機，縣府再接再厲，積極推廣花蓮觀光醫療、部落旅遊及後山特色有機農產品，希望未來逐步拓展到每周30班、40班，讓花蓮成為台灣航空轉運站。

任期即將屆滿，不排除轉戰台北市長的傅崐萁，未來動向備受各界關注，此次推廣活動不但有香港特區議員姚思榮、香港旅遊業議會主席黃進達、香港快運航空總經理何泓蔚等政商出席，也將拜會香港中聯辦官員，對於媒體問及此行是否有意與柯P「互別苗頭？」傅微笑以對，能讓台灣走出去，都是好事。

(中時)