爭商旅經營權 萬華刀棍混戰5人濺血掛彩

萬華廣州街市1家商旅，下午發生爭奪經營權砍殺案件。（陳鴻偉攝）

混戰現場血跡斑斑，共有5人掛彩。（陳鴻偉攝）

警方調查幕後疑有幫派人士介入。（陳鴻偉攝）

張姓物業管理者（左）表示，他們擁有合法的經營權。（陳鴻偉攝）

台北市萬華區廣州街1家商務旅館，今天下午1時疑因爭奪經營權，其中1方持開山刀衝入大廳，喝令員工全部離開，現任經營方不甘示弱，找另一批人持棍棒返回，10餘人在旅館大廳大打出手，混戰中多人遭砍傷血濺當場，最後5人送醫，警方到場了解狀況後，已逮捕數名滋事者，全案持續調查中。

「艋舺商旅」現任物業管理的張姓業者則表示，滋事的應該是前任股東，因為目前資產正在轉移中，對方可能為此不滿，才會找人來鬧事，張強調他們有合法的經營權，而據警方調查，互砍的雙方不少人都有幫派背景，全案幕後應有黑道介入圍事，現正清查砍人者背景，全案有待進一步釐清。

(中時)