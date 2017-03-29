勇闖東海岸自行車活動，4月15、16日舉行

我要評比

由東管處舉辦的勇闖東海岸自行車活動，車友可沿途欣賞東岸風光。（莊哲權攝）

2017勇闖東海岸自行車活動，將於4月15、16日舉行。（莊哲權攝）

東海岸是全球車友票選最想造訪的路線之一，第9屆勇闖東海岸自行車系列活動，將於4月15、16日展開，今年最大特色為騎乘路線已納入法國極限運動自行車協會（ACP）認證，車友除挑戰自我、欣賞海岸風光以外，還有部落導覽，人體及自行車創意打扮競賽，精采可期。

東部海岸國家風景區管理處處長林信任表示，「勇闖東海岸自行車活動」邁入第9屆，今年最大特色是結合法國ACP認證，讓選手挑戰自我，分別有200K認證組、100K前哨站挑戰組、70K及25K樂活組，目前已有800名車友報名。

其中，將於4月16日舉辦的25K親子樂活組，自台東加路蘭遊憩區出發至達麓岸部落，體驗迎賓巴歌浪生活或野菜水餃DIY後折返；70K親子樂活組則騎到都歷部落，體驗捲菸草DIY或玫瑰手作。

林信任指出，這次樂活組採嘉年華自行車踩街方式，民眾可自行打扮人與單車，將選出最佳造型、最美自行車、最佳親子組、最具魅力、最具采風等。

他說，東海岸風光明媚，是全台灣最適合騎乘單車的地區，也是全球車友票選最想造訪的路線之一，歡迎大家來挑戰，踩著單車，享受東岸人文風情，未來希望將東海岸打造成國際運動天堂。

(中時)