吳綺莉哭窮 傳房祖名不忍求成龍相助
香港女星吳綺莉日前慘遭女兒「小龍女」吳卓林控告涉嫌恐嚇被捕，「孩子的爸」成龍面對媒體提問，不是閃答就是裝傻，完全不想與吳綺莉母女沾上邊。雖然成龍對小龍女不聞不問，但他與林鳳嬌所生的兒子房祖名，日前就被曝其實私下對這個同父異母的妹妹很關心，還為了小龍女，希望老爸成龍能幫吳綺莉解決財務問題。
吳綺莉去年曾表示因為賣掉上海房產，讓她有充足資金，一次付清買下1500萬港幣（5600萬台幣）香港大坑豪宅自住，當時被問及成龍是否有幫忙？吳綺莉立刻否認：「無關，全是私人財產。」
不過港媒報導，房祖名其實一直以來就對同母異父的妹妹很關心，從新聞得知吳卓林書念得不錯，也想去國外深造，加上經常看到吳綺莉向媒體哭窮，稱經濟有困難，收入不穩定。
房祖名擔心小龍女過得不好，曾開口問成龍：「為什麼不幫一下她呢？」而房祖名求完成龍沒多久，吳綺莉就突然有錢買下大坑豪宅，還不用賣掉原本居住的大埔村屋舊宅，可說是一夜富貴！
(中時電子報)
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