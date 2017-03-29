職人教穿搭 到OUTLET置裝是王道
求職季將屆，在冷冷景氣中，OUTLET為搶得商機打出職人祭，除請來攝影、咖啡以及美髮業界職人秀出穿搭，並集結上班族最愛的5大品牌包含SST&C、Pierre Cardin、ESPRIT、earth music家族品牌、H:CONNECT等，下殺一折的價格，希望能幫上班族省荷包，也為業者拉高買氣。
景氣真的不太好，近來百貨業備感壓力，尤其是男女服裝最受衝擊，台中日曜天地首度舉辦「職人祭」，館內60多個品牌全員參加，釋出近3萬件服飾，折扣殺到一折起，31日開打日更推出SST&C襯衫3件1000元的年度出清活動，吸引民眾排隊搶購。
另，Pierre Cardin西服成套下殺1980元，ESPRIT OUTLET價也只要290元起，日系少女最愛Earth music家族品牌降至最低1.5折起，走韓風上班族必買H:CONNECT全面3折起。
日曜天地也在「職人祭」開打前，邀請「斐瑟髮型」專業造型師Mia、「火野攝影」總監周琨瑾、「黑沃咖啡」擁有歐洲精品咖啡協會SCAE烘豆師美女咖啡師等4位職人分享在工作上的堅持與自傲，以及挑選工作服裝的選擇與細節。
(中時)
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