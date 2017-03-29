民進黨指言論惹議 林國春：沒說殺總統
民主進步黨發言人邱莉莉今天表示，中國國民黨籍新北市議員林國春以總統蔡英文「該不該殺」等仇恨言論煽動民眾；林國春說，沒指名道姓，也沒說要殺蔡總統。
新北市退休警察人員協會等團體不滿年金改革政策，上午發起陳情抗議活動。
邱莉莉表示，林國春在活動中企圖製造社會對立。林國春身為國民黨籍民意代表，應肩負社會責任，竟以仇恨言論鼓動反對年金改革群眾，刻意挑起社會對立衝突，不負責任，是政治人物最壞示範，民進黨強力譴責，要求林國春應立即公開向社會道歉，國民黨主席洪秀柱也應為黨公職言行負起責任，向人民道歉。
她說，身為民選公職，林國春不為國家長遠發展考量，罔顧國民對年金改革的高度期待，卻以「該不該殺」總統等仇恨言論煽動群眾，這種行為完全脫序，踩到民主社會紅線。
國民黨文化傳播委員會副主任委員唐德明受訪表示，每個政治人物都要為自己言行負責，以往民進黨發出仇恨語言，未見民進黨主席蔡英文道歉，民進黨總是嚴以律人、寬以待己，不是促進民主政治良好發展榜樣。
林國春受訪說，未指名道姓「蔡總統」或「蔡英文」，也沒說要「殺總統蔡英文」。民眾上午在蔡總統前往忠烈祠時，場外下跪陳情抗議，未被蔡總統理會。
他說，他沒說要砍蔡總統，而是如果要大家一起砍退休金，蔡總統禮遇是否先砍？警消沒不起國家、社會，大家犧牲奉獻一輩子。1060329
(中央社)
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