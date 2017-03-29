醫師不拿聽診器 當起植樹園丁

衛生福利部桃園醫院新屋分院醫師29日放下聽診器，化身為「園丁」，一起種下象徵「好元氣」的樹苗，也呼籲居民綠化居家環境，「因為有好的舒適環境，會讓病情更好轉」。（桃園醫院提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月29日

衛生福利部桃園醫院新屋分院醫師29日放下聽診器，化身為「園丁」，一起種下象徵「好元氣」的樹苗，也呼籲居民綠化居家環境，「因為有好的舒適環境，會讓病情更好轉」。（桃園醫院提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月29日

衛生福利部桃園醫院新屋分院醫師今天放下聽診器，化身為「園丁」，一起種下象徵「好元氣」的樹苗，也呼籲居民綠化居家環境，「因為有好的舒適環境，會讓病情更好轉」。

桃園市新屋區位於桃園市沿海地區，緊鄰新竹縣，人口少，老年人口比例較高。桃園醫院新屋分院今天舉辦一場「醫師變園丁，種下好元氣」社區健康日活動。

新屋分院分院長王偉傑與醫師、護士在過程中拿起鏟子，捲起袖子、化身為園丁，為新屋觀音地區的好厝邊，種下健康、種下好元氣。

王偉傑開心表示，醫師本來是生命花園的園丁，為生命灌溉健康，透過這項植樹活動，具體展現「醫師為生命園丁」的概念，不但美化環境，更淨化心情，因為「舒適清爽的環境，自然會幫助病情好轉」。

桃醫新屋分院醫師范姜宇龍指出，全球暖化與健康很有關係；氣候變遷牽動對心血管、癌症、情緒、憂鬱症、自殺率的影響，因此藉由社區發展協會的合作，一起植樹，對環境與身心的淨化，有很大的影響。1060329

(中央社)