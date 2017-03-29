醫師不拿聽診器 當起植樹園丁
衛生福利部桃園醫院新屋分院醫師今天放下聽診器，化身為「園丁」，一起種下象徵「好元氣」的樹苗，也呼籲居民綠化居家環境，「因為有好的舒適環境，會讓病情更好轉」。
桃園市新屋區位於桃園市沿海地區，緊鄰新竹縣，人口少，老年人口比例較高。桃園醫院新屋分院今天舉辦一場「醫師變園丁，種下好元氣」社區健康日活動。
新屋分院分院長王偉傑與醫師、護士在過程中拿起鏟子，捲起袖子、化身為園丁，為新屋觀音地區的好厝邊，種下健康、種下好元氣。
王偉傑開心表示，醫師本來是生命花園的園丁，為生命灌溉健康，透過這項植樹活動，具體展現「醫師為生命園丁」的概念，不但美化環境，更淨化心情，因為「舒適清爽的環境，自然會幫助病情好轉」。
桃醫新屋分院醫師范姜宇龍指出，全球暖化與健康很有關係；氣候變遷牽動對心血管、癌症、情緒、憂鬱症、自殺率的影響，因此藉由社區發展協會的合作，一起植樹，對環境與身心的淨化，有很大的影響。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。