中興通訊願繳罰金 美出口限制名單除名

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大陸電信巨擘中興通訊公司違反美國出口管制法令，出售商品給遭到制裁的伊朗和北韓。在中興通訊同意支付約8.9億美元罰金後，當地時間 29日被移出美國的出口限制名單。

中國證券網今天報導，中興通訊（ZTE）與美國政府7日分別發表聲明，雙方已就美國政府出口管制調查案件達成和解。中興通訊同意支付約8.9億美元罰金。此外，美國商務部工業與安全局（BIS）對中興通訊的3億美元罰金則可暫緩7年繳付。

美國官員先前表示，中興通訊從2010年1月至2016年3月期間，出貨總值3200萬美元的美製行動網路設備至伊朗，以及283次出貨手機至北韓，而中興通訊最高管理階層完全知情。

中興通訊表示，等美國法院批准美政府與中興通訊達成的和解協議後，美國有關單位將建議把中興通訊從出口限制名單中移除。1060329

(中央社)