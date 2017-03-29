中興通訊願繳罰金 美出口限制名單除名
大陸電信巨擘中興通訊公司違反美國出口管制法令，出售商品給遭到制裁的伊朗和北韓。在中興通訊同意支付約8.9億美元罰金後，當地時間 29日被移出美國的出口限制名單。
中國證券網今天報導，中興通訊（ZTE）與美國政府7日分別發表聲明，雙方已就美國政府出口管制調查案件達成和解。中興通訊同意支付約8.9億美元罰金。此外，美國商務部工業與安全局（BIS）對中興通訊的3億美元罰金則可暫緩7年繳付。
美國官員先前表示，中興通訊從2010年1月至2016年3月期間，出貨總值3200萬美元的美製行動網路設備至伊朗，以及283次出貨手機至北韓，而中興通訊最高管理階層完全知情。
中興通訊表示，等美國法院批准美政府與中興通訊達成的和解協議後，美國有關單位將建議把中興通訊從出口限制名單中移除。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。