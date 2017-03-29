李明哲人在哪 民進黨籲中國盡快公布

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民進黨前黨工李明哲在大陸遭拘留調查。民進黨發言人邱莉莉今天說，行政院、民進黨都非常重視此事，基於人道與人權，希望中國盡快公布李明哲人在哪裡，並讓家屬可以探視。

中國大陸國台辦發言人馬曉光上午證實，民進黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」被有關部門調查。

邱莉莉指出，行政院、民進黨都非常重視這件事；基於人道、基於人權，希望中國盡快公布李明哲目前人在哪裡，並讓家屬可以有探視的權利。

媒體追問，李明哲現在與民進黨的關係？邱莉莉說，李明哲是2003年到民進黨社會發展部任職，2007年5月就已經離職了，離職後到民間的工作，黨部不是非常了解。

另外，民進黨今天召開中常會，會中也提到李明哲的案子。邱莉莉轉述，行政院副院長林錫耀提到，行政院有透過陸委會有去間接了解；民進黨秘書長洪耀福則說明黨部有發出新聞稿，呼籲中國從人道立場，應公布李明哲行蹤、即時回應家屬的需求。1060329

(中央社)