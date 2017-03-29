抗議年金改革 八百壯士包圍立院

八百壯士今天下午號召數百名退休軍公教警在立法院周邊抗議，並向立法院遞交陳抗書。退將吳斯懷表示，退休軍公教警消是忍無可忍才上街頭，政府若不回應，還會有行動。

台灣警消聯盟抗議年金改革，今天在台北發起軍公教遊行，而已在立法院前抗議月餘的「八百壯士」在今天下午也號召數百名退休的軍公教警消，在立法院周邊進行抗議。

吳斯懷表示，希望政府重視軍公教警消的心聲，退休的軍公教警消領國家依法核定的薪俸，曾幾何時變成不公不義的一群人，過去曾遞陳抗書給立院，但20天沒回應，昨天僅告知把陳抗書函送總統府，所以今天將再度遞送抗議書，盼政府重視軍公教警消的心聲。

隨後吳斯懷與幾位軍人代表帶著陳抗書進入立法院，由立法院副秘書長高明秋代表接受，吳斯懷說，他們沒有任何不合理的要求，只希望政府依照憲法與法律來治理這個國家，來對待軍公教警消；現在把陳抗書交給了立法院長蘇嘉全，希望能儘快處理與回應他們。

高明秋則表示，關於年金改革各界都有意見，他們也了解所有的意見與內容，年金改革涉及到很多層面，在政策合法化的過程中，當然會聽取所有人民的意見。

吳斯懷在步出立法院後表示，最主要的訴求是告訴政府不要不理睬退休的軍公教警消，請蘇嘉全保持中立，把人民的聲音聽進去並告訴蔡政府，退休軍公教警消是忍無可忍才上街頭，若政府再不回應，還會有一波波行動。

另外，宣布參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌也在下午現身陳抗現場關心。郝龍斌說，他特地到這邊聲援，國民黨絕對做退休軍公教警消的後盾，不反對年金改革，也不反對設下天花板、地板，但最起碼弱勢軍公教警消基本的生活權要得到確切的保障。

郝龍斌指出，退輔會主委李翔宙曾說，基本的地板應是新台幣4萬元，但他主張基本的地板應是基本工資的兩倍，這是最基本的要求。1060329

(中央社)