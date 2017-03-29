五月天晚間開唱 分貝超標將罰

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樂團「五月天」今晚7時將在大安森林公園開唱，與五迷慶祝成軍20週年，北市環保局表示，清潔人員已進駐，協助維護環境清潔；若五月天「太嗨」，分貝超過限制標準將開罰。

環保局副局長盧世昌表示，因應五月天開唱，環保局共出動98人、6輛環保清潔車輛，協助清潔維護，包括勸導民眾做好垃圾分類、維護公廁清潔等。

目前環保局已在公園四周、捷運出入口、人行道等設置18組、72個大型垃圾桶，在建國南路、新生南路各設2座拖車式流動廁所。

盧世昌也表示，大安森林公園屬於第四類噪音管制區，晚間7時至11時不得超過72分貝，晚間11時至翌日清晨7時，則不得超過62分貝，首次會先勸導，若不聽將開罰新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。環保局將派人前往量測，若接到民眾打1999投訴，則會照SOP進行。

此外，在大安森林公園隔壁的金華國中，則因五月天開唱，取消晚自習與第8節課後輔導，校方表示，擔憂人潮與車潮，所以取消，課後輔導費用將再退費。1060329

(中央社)