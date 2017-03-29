趙小僑劉亮佐登記結婚 繼子催生妹妹

37歲藝人趙小僑與大12歲劉亮佐今天宣布去年12月27日登記結婚，4月3日在日本沖繩辦婚禮，趙小僑想生3個孩子，劉亮佐14歲兒子希望她生女兒，已幫妹妹取好名字。

劉亮佐有過一段婚姻，與前妻育有14歲兒子。劉亮佐與趙小僑交往6年，中午現身藝人陶晶瑩節目「女人234」，向外界宣布結婚喜訊。

趙小僑與繼子相處融洽，劉亮佐說，沖繩婚禮是為配合兒子放春假，兒子也會擔任伴郎，暑假趙小僑還要帶兒子到美國參加籃球訓練營。

兩人強調目前還沒懷孕，趙小僑笑喊想生3個孩子，但可能生1個就會反悔，繼子很希望她生女兒，連名字都取好，還放話說「妹妹我來照顧」，不准別人碰。

談起求婚過程，劉亮佐說，去年10月在餐廳向趙小僑求婚，不是長時間計畫，很快決定求婚，想起趙小僑說過想要什麼樣的戒指，趁舞台劇空檔跑去買戒指，自嘲店員投以異樣眼光，以為他要嫁女兒。

趙小僑表示，求婚時劉亮佐謝謝她這些年替家裡付出，讓她感動落淚，以前一直覺得為什麼求婚會哭，真的輪到自己時，情緒就上來了，但旁邊朋友哭得更慘。1060329

(中央社)