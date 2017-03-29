疑掃墓途中車撞路樹 妻不治夫重傷

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台東縣成功鎮70幾歲蘇姓、王姓夫妻，今天下午開小貨車撞到路樹，妻子送醫不治，丈夫重傷搶救中，初步研判，夫妻可能要去掃墓而發生不幸。

警消初步調查，今天下午2時許，蘇姓男子開著自小貨車載王姓妻子，由成功往台東方向行駛，行經台11線129公里轉彎處，疑因未注意車前狀況自撞路樹，導致車頭嚴重損毀，夫妻兩卡在車中。

消防人員趕到現場，使用機具破壞車輛救出2人，妻子當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治，蘇男重傷昏迷中。

小貨車內有一包冥紙，初步研判，兩夫妻可能要前往掃墓，發生不幸事件。1060329

(中央社)