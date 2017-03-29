清明節到 祖孫DIY傳統鼠麴粿
清明節快到了，新北市深坑區土庫里長高太郎今天（29日）邀里內80名長者與深坑幼兒園小朋友，一起動手做傳統鼠麴粿，邊做邊話家常，做好的鼠麴粿分送里內經濟弱勢、獨居與行動不便老人，讓長輩們都能感受到暖暖的愛心。
高太郎表示，台灣人清明掃墓過節傳統習俗中，都要用俗稱「草仔粿」的「鼠麴粿」拜拜並分食，由於粿上印製龜模，象徵子孫與財富綿延，而鼠麴草也有清熱解毒功效，適合炎熱的清明節食用。
高太郎說，現今工商社會大多以機器製作鼠麴粿，少了傳統古早味，因此每年清明節前夕都會舉辦鼠麴粿DIY活動，邀請阿公阿嬤帶著孫子合作捏製，除拉近祖孫情感外，也傳承傳統文化。
高太郎表示，每年逢年過節時．深坑土庫銀髮俱樂部阿公阿嬤都自己動手做各種應景懷舊料理如農曆春節煮年菜、元宵滾湯圓、清明做鼠麴粿、端午包粽子，食材都來自里民在土庫第一活動中心頂樓自種的刈菜、大白菜、蔥蒜，健康又營養。
81歲的王月阿嬤帶著6歲孫子一起捏粿，王月開心說，年輕時在家常做粿，但這次能帶著小孫子一起做粿，還有這麼多人參加，感覺特別開心，跟孫子一起吃合作完成的粿，也特別好吃。
做好的鼠麴粿蒸熟後，散發出濃濃青草香氣，小朋友們都大喊：「好香喔！」深坑區長周晉平也與民眾一起大快朵頤，志工們還另準備蘿蔔豬肚湯、香蒸三色蛋、芋頭燴百菇、古早味雞捲、什錦白菜等，豐富菜色讓民眾吃得津津有味。
(中時)
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