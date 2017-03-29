NBA》籃網不敵七六人 林書豪自責沒多得分

林書豪繳出11分、6籃板、7助攻、4抄截的全能成績單，籃網最終仍吞敗，豪哥賽後自責沒能多得點分數。(美聯社)

籃網29日在主場101比106不敵七六人，林書豪14投僅中4，攻下11分，手感似乎不太理想，但他抓下6籃板、送出7助攻，還有4次抄截，整體表現不算太差，但林書豪賽後自責的說如果能夠多得幾分，球隊或許就能贏得比賽。

林書豪此役出賽近30分鐘，三分線4次出手全部落空，中距離也是10投4中，整場比賽投籃命中率不到3成。林書豪賽後表示，完全沒有達到自己應有水準，如果表現再好一些，多射下幾分，情況應該不是這樣。

籃網本季前3次對上七六人，結果全部落敗，不過籃網在3月分拿到8勝(9敗)，比起開季與季中的低迷狀態相比，有點倒吃甘蔗感覺。

(中時電子報)