NBA》籃網不敵七六人 林書豪自責沒多得分
籃網29日在主場101比106不敵七六人，林書豪14投僅中4，攻下11分，手感似乎不太理想，但他抓下6籃板、送出7助攻，還有4次抄截，整體表現不算太差，但林書豪賽後自責的說如果能夠多得幾分，球隊或許就能贏得比賽。
林書豪此役出賽近30分鐘，三分線4次出手全部落空，中距離也是10投4中，整場比賽投籃命中率不到3成。林書豪賽後表示，完全沒有達到自己應有水準，如果表現再好一些，多射下幾分，情況應該不是這樣。
籃網本季前3次對上七六人，結果全部落敗，不過籃網在3月分拿到8勝(9敗)，比起開季與季中的低迷狀態相比，有點倒吃甘蔗感覺。
(中時電子報)
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