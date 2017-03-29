想吃烤雞哪裡去？21PLUS季節限定料理來了!

全新季節限定「主廚盛宴烤雞（風味好梅）」，3月30日起21PLUS台北時代門市獨家販售，售價350元。（徐力剛攝）

21PLUS特製「醬，才對味」烤雞沾醬，由左至右為Gravy雞汁辣醬、BBQ醬、魔鬼火辣醬、番茄SASA醬與風味好梅醬5款，風味絕佳。（徐力剛攝）

「蛤蜊巧達濃湯」以蛤蜊與馬鈴薯製作，入口奶香濃郁與蛤蜊鮮味在口中融合，售價75元。（徐力剛攝）

商品Team經理簡睿緹現場示範以刀叉優雅享受料理「主廚盛宴烤雞（風味好梅）」。（徐力剛攝）

一隻烤雞4種吃法，可原味品嘗、搭配風味好梅醬、佐以新鮮蔬菜，或薑黃飯享用，一次多重滿足。（徐力剛攝）

三五好友聚餐想吃烤雞，首先腦中浮現以烤雞著名的21PLUS，21PLUS台北時代門市以推廣料理級烤雞為核心價值，自本月30日推出全新「主廚盛宴烤雞（風味好梅）」料理，主打春夏季節限定款，以酸梅佐雞肉創造全新風味。

新菜「主廚盛宴烤雞（風味好梅）」特選重量2公斤成雞製作，雞肉經QR Code溯源認證，讓消費者吃得美味又安心，烤雞以匈牙利紅椒粉、黑胡椒粉、義大利香料、月桂葉等佐料按摩雞肉、並低溫醃漬，再以180度烤箱烘烤，出爐瞬間香氣四溢;高雄梅山產10年陳釀酸梅以簡易糖、鹽醃漬，無人工添加物，梅醬加入巴薩米克醋、檸檬汁等熬製2小時，微酸不死鹹、後勁回甘，塗抹在現烤烤雞上令人垂涎欲滴。佐以青花菜、紅蘿蔔、地瓜及杏鮑菇等新鮮蔬菜享用、營養健康。

21PLUS除原有魔鬼火辣醬、Gravy雞汁辣醬、BBQ醬與番茄SASA醬等沾醬外，此次更推出季節限定「風味好梅醬」，以酸梅為基底製作，讓人胃口大開。其中「Gravy雞汁辣醬」取雞隻精華雞油部分，加入大蒜、洋蔥及辣味辛香料爆香，佐現烤烤雞享用，令人吮指回味;另一款「番茄SASA醬」為冷醬，以洋蔥、牛番茄及魔鬼火辣醬熬製，最後加入檸檬汁提味，口感清爽無負擔。21PLUS表示，此次推出季節限定烤雞料理與沾醬，預估業績將有1至2成成長。

(中時)