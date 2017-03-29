水管偽裝土石回填捷運工地 檢調搜索

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一家捷運環狀線餘土清運業者，涉嫌將磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等營建混合物佯裝為土石方，運到捷運工地回填。新北地檢署今天指揮調查局兵分13路搜索，並帶回8名業者。

新北檢接獲線報，指稱台北市捷運局東區工程處於100年10月間辦理捷運「環狀線CF640區段標工程」採購案，該工程子施工標餘土清運，由林姓業者承包。

檢方指出，業者為節省清運成本，並染指土石方利益，在工程進行回填部分作業時，載運因建築工程所生的磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等營建混合物（屬於一般事業廢棄物），佯裝為土石方，而載運至捷運環狀線工地進行回填，涉犯刑法偽造文書及廢棄物清理法等相關規定。

承辦檢察官今天指揮調查局新北市調查處兵分13路進行搜索，並傳訊8人到案說明。1060329

(中央社)