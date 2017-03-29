北韓擁千架無人機 擬「生物恐襲」南韓？

照片攝於2014年4月11日，3架北韓進行空中偵查的無人機，墜毀南韓境內。(翻攝《yonhap news》)

除研發核武、導彈恫嚇國際外，北韓也積極發展無人機技術，據悉，南韓多次在境內尋獲墜毀無人機。南韓智庫研究員憂心，北韓可能會以目前所擁有的千架無人機，向南韓發動「生物恐襲」。

相較於南韓，北韓空軍實力稍嫌不足，為彌補這項劣勢、加強空中偵查能力，北韓致力發展無人機，目前估約有1000架。南韓「韓國統一研究院」研究員鄭裘尹（Chung Ku-youn）分析，北韓可能利用無人機發動恐襲或挑釁。

會以何種形式攻擊？消息指出，北韓或許會將無人機與「生化武器」結合，向南韓發動生物恐襲。韓國國防分析研究所2016一項報告顯示，北韓目前擁有25種化學藥劑，其中6種為神經毒劑，包括沙林、VX等，另還有13種用作生物武器的病原體，如炭疽桿菌、肉毒桿菌等。

(中時電子報)