「高捷三寶關燈、補丁、省空調」 議員批省過頭
高雄捷運去年轉虧為盈，但高市議員郭建盟29日舉網友順口溜「高捷有三寶，關燈、補丁、省空調」，批高捷省錢省過頭，高市捷運局長吳義隆承諾改善，交通局長陳勁甫則說，捷運過去著重財務及安全，未來會多注意硬體服務品質。
郭建盟今天下午在議會質詢時表示，他曾拿著照度計到捷運美麗島站實測，發現出入口照明數值低於國家標準，也不及好市多、夢時代的十分之一，他要求捷運局改善，將盈餘挹助於車站硬體提升，再造美麗島站，為高捷帶動人潮。
針對網友諷刺關燈、補丁、省空調是「高捷三寶」，高雄捷運公司則回應，關燈是配合國家節能省碳政策，大多於離峰時間辦理，如今市民及議員對此有不同看法，高捷將全面重測照度，若照明不足或已衰弱，會立即更新。
此外，高捷表示，以往凡是有旅客反映硬體損壞，就立刻簡單處理，才會造成修補不夠細膩，未來會進行較大範圍及更優質的替換補強；而溫度控制部分，未來將在車站設置溫度感應設施，依環保署規定，將站內溫度控制在26度至28度之間。
國民黨籍議員陸淑美也當場詢問備詢的交通局、捷運局、觀光局近50位官員，結果只有1人搭捷運上下班，她質疑高捷收費太高、車廂布置不夠亮麗，不符合市民需求，要求捷運局再檢討，才能鼓勵民眾搭乘。
(中時)
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