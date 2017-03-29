4月復出網壇 莎娃：想過結束生涯
俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)，下個月德國斯圖加特（Stuttgart）網賽睽違15個月重返網壇，她坦言當初遭國際網總(ITF)判2年禁賽，的確曾經想過退役，但她決定為事實據理力爭。
5度大滿貫賽女單冠軍，莎拉波娃2016年澳網遭驗出使用禁藥米屈肼（meldonium），但她澄清自己是用在醫療用途，向國際體育仲裁院(Court of Arbitration for Sport)提出上訴。重大打擊一度讓她有退役念頭。
但「莎娃」不願意職業生涯是結束於外在因素，「要奮力為事實據理力爭」，最終獲減刑，自24個月禁賽改為15個月。禁賽期「莎娃」收穫良多，真正有時間去體驗人生，「我去年去科切拉音樂節，不用四處征戰，讓我知道沒有網球我一樣能享受人生。」
「莎娃」還計畫9月出版自傳，內容將是她禁賽期間如何維持訓練，以及過去15個月的經歷，包括赴哈佛大學商學院修習課程、NBA實習，另一方面也拓展自創糖果品牌 Sugarpova版圖，此外還擔任NIKE設計師。莎拉波娃斯圖加特網賽、馬德里、羅馬賽都獲頒外卡，26日將是她復出首戰。
(中時電子報)
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