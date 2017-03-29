屏東暌違10年再辦莒光盃 明正國中誓言留冠軍

全國莒光盃中等學校排球賽將於4月15日起一連4天在屏東縣舉辦，剛拿下甲組聯賽冠軍的明正國中，挾著地主隊優勢，可望在家鄉親友面前，強勢尋求二連霸，屏東縣長潘孟安也特地當面加油、給予鼓勵。

莒光盃堪稱國內中學強度最高的賽事，僅積分達到12強的學校能夠參與，更是為國手選拔做準備，各隊無不精銳盡出。距離上次屏東主辦已是10年前，明正國中排球隊教練王登基指出，小選手已迫不及待出場比賽，希望能將榮耀留在屏東。

去年莒光盃明正國中拿下冠軍，今年身為地主隊，又將尋求衛冕，面臨最大的對手預計又是日前在國中聯賽冠軍戰碰頭的北安國中；王登基說，「北安」在聯賽中以一局未失的態勢進入冠軍戰，唯一輸的一場就是對「明正」，相信他們這次絕對有備而來。

北安國中在聯賽衛冕失利，現在角色互換，變成明正國中尋求衛冕，王登基提醒球員，希望不要重蹈對手覆轍，但這也是國三球員國中生涯最後一場全國賽，他鼓勵球員，平常心、好好享受比賽。

在聯賽獲得最佳舉球員的隊長林謙興奮地說，這次國男組賽事正好在明正舉行，想到很多同學、學弟妹及親友能看到自己表現，就覺得很激動，目前全隊士氣高昂，已經迫不及待要打一場好比賽，勢必將獎盃留下來。

(中時)