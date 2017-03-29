跟未成年援交還賴帳 妨害性自主判6月

林姓男子2015年3月透過Line連絡15歲少女以3000元性交易，但開房間使只給1000元，表示剩下的做完再給，事後卻賴帳不還，即使少女追討也沒用。後來少女被查獲賣淫，檢警循線查獲林男買春，高雄地院依妨害性自主判林男徒刑6月，可上訴。

(中時)