饒明國小舞獅隊 奪中華盃全國舞獅賽雙冠軍

員林市饒明國小舞獅隊贏得全國舞獅錦標賽雙冠軍。(鐘武達攝)

彰化縣員林市饒明國小舞獅隊日前參加中華盃全國舞龍舞獅錦標賽，12名小隊員精彩舞出獅子的威猛與可愛，贏得評審青睞一舉奪下南獅「雙獅」與「四獅」會獅雙冠王，為學校寫下一頁輝煌。

校長鄭權鑫說，饒明舞獅隊成立8年，隊員是從4年級就開始訓練，指導老師張景銘帶領，孩子們認真學習、勤練體力，也舞動出獅子的精神。

這次全國賽在新竹舉辦，饒明舞獅隊一度因缺乏車資等經費，曾經有放棄的念頭，但為了不讓孩子錯失拓展視野的機會，學校與家長會長張俊介硬著頭皮向尋求各界的幫忙，學校老師還自願擔任接送司機，終才讓孩子成行去圓夢。

面對各縣市好手競爭，饒明獅隊的孩子不怯場，個個賣力展現苦練成果，時而逗趣可愛、時而虎虎生風，最後脫穎而出奪得雙冠王。值得一提的是，12名隊員有3名女生，她們巾幗不讓鬚眉，連大人都稱讚。

女隊員陳映婷學習舞獅才1年，她說，獅頭非常重，舞獅又重視步伐以及架勢，為了展現獅子的動作與威猛，實在很費力；舞弄獅尾的小朋友也說，獅尾步伐要和獅頭協調，採馬步蹲姿，有時仆步有時釘錨，也是很累的。

「我們的功課不差喔！」隊員們說，雖然每周固定花時間練習，但還是很認真念書，老師張景銘表示，孩子們學習舞獅後變得更能吃苦耐勞，也是班上最勤勞的小幫手。

(中時)