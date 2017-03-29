幼時受鉛汙染損智商 餘害達數十年

我要評比

研究人員今天表示，幼時曾暴露於高濃度鉛的紐西蘭人，成年後智能較未受鉛影響的同輩來得低。

刊登於「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association, JAMA）的這篇長達數十年的研究，證明鉛可能造成長期影響。鉛是金屬，也是效力很強的神經毒素。

這項研究追蹤1970到1980年代住在東南部丹尼丁市（Dunedin）的500多名居民，這期間正是含鉛汽油普及時期，車輛排出的廢氣讓多數人暴露於高濃度鉛之中。

紐西蘭這時期的鉛濃度始終高於國際標準。

該地區整整有94%孩童的血鉛濃度高於每分升5微克。美國疾病管制暨預防中心（US Centers for DiseaseControl）建議，高於此標準，應採取公共衛生干預措施。

這些兒童的血鉛量平均達每分升11微克，是現今警示標準的2倍。

有如此高血鉛濃度的兒童，在活到38歲時接受智商測驗，結果平均比暴露較低濃度鉛的同輩人低4.25個百分點。

研究指出，這是「輕微但明顯的差異」，同時也影響他們獲得高薪工作的能力。

紐西蘭最終在1996年禁止使用含鉛汽油，這項禁令也在全球各地推行。

但專家表示，沒有安全的鉛暴露量；此外，美國密西根州弗林特市（Flint）近期因水管管線鉛外洩造成鉛水危機，顯示風險仍存在。（譯者：中央社廖禹揚）1060329

(中央社)