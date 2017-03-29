北農召開董事會 總經理韓國瑜請辭獲准

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台北農產公司29日下午2時召開例行董事會，總經理韓國瑜（圖）請辭案也排入議程，進行約2.5小時後，過半數董事同意請辭案，韓國瑜請辭獲准，31日生效。中央社記者游凱翔攝 106年3月29日

台北農產公司今天下午2時召開例行董事會，總經理韓國瑜請辭案也排入議程，進行約2.5小時後，過半數董事同意請辭案，韓國瑜請辭獲准，31日生效。

韓國瑜今年1月宣布請辭總經理，表態參選中國國民黨主席。不過，請辭案仍未批准通過，北農下午召開例行董事會討論，過半董事同意，韓國瑜請辭獲准，31日生效，將由北農主任秘書路全利暫代職務至6月底。1060329

(中央社)