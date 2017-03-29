別當豬一樣隊友 9種旅伴令人嫌

台灣最大旅遊平台易遊網29日公布「9種最討人厭旅伴」網路排行調查，提醒大家別當豬一樣的隊友令人嫌。（易遊網提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年3月29日

揪團出國最怕意見不合敗興而歸，台灣最大旅遊平台易遊網日前進行「9種最討人厭旅伴」網路排行調查，提醒大家別當豬一樣的隊友。

易遊網今天公布「9種最討人厭旅伴」網路排行調查結果，最令網友難以忍受的，就是「規劃時沒意見，旅行時處處嫌」的旅伴。辛苦安排行程，卻面臨諸多負面回應，這樣的旅伴絕對是以後同遊的拒絕往來戶。

只出一張嘴的「抱怨狂」獲得最令人討厭旅伴第2名，這種旅伴無法好好享受旅遊過程，大小事都抱怨連連，影響同行友人的出遊心情。

第3名是沒有時間觀念，總是不守時而耽誤大家行程的「遲到王」旅伴。

第4名的是「自私鬼」旅伴，花很多時間在自己想去的景點，卻吝於考量其他人的喜好，好像這趟旅遊其他人都是陪襯角色。

討人厭旅伴第5名是跟「代購狂」一起出遊，光是代買任務就佔了不少時間，甚至還延誤下個行程，渡假心情全變了調。

第6名是全程總在滑手機的「低頭族」旅伴，讓人感覺少了同樂的參與感。

第7名是「丟三落四又忘東忘西」的旅伴，尤其當重要物品不見，同行人也會跟著緊張慌忙，不免掃了興致。

第8名是什麼都不帶，老是和朋友借東借西，自己輕鬆省力也佔盡便宜的「借物狂」旅伴。

第9名是和自己旅遊預算差很大的旅伴出遊，因為預算差異，旅行食住行樂的安排也大不同，總有一方得勉強遷就，難免感到委屈。

易遊網建議，出遊要盡興，除了找對旅伴，也不妨檢視一下自己是否誤觸地雷，成為討人厭。1060329

(中央社)