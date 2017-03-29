印尼架設詐騙機房 18名台嫌押回受審
刑事局與印尼警方合作，本月9日在雅加達破獲2個專騙大陸民眾的電信詐騙機房，共逮捕到傅龍華、徐偉喆等18名台籍嫌犯及36名大陸籍嫌犯，並於現場起獲大量行動電話、電腦、大陸民眾個人資料等贓證物，案經專案小組蒐證完畢後，警方今(29)日下午將18名台嫌押解回台受審，預計晚間8點45分抵達桃園機場。
另針對棄保潛逃的詐欺通緝犯，刑事局規劃「緝狐專案」，針對藏匿於國內外，且具再犯之虞的詐欺犯嫌列為「緝狐對象」，分由各警察機關、駐外聯絡組加強查緝，駐泰國聯絡官4日與泰國移民總局合作，於曼谷緝獲林姓男子等3名「緝狐對象」，並在今日下午遣返回台。
刑事局表示，本次在印尼查緝電信詐欺機房，從立案偵辦起，第一時間即成立專案工作小組，透過駐印尼聯絡官與印尼警方取得聯繫，也獲得地檢署檢察官全力支持，研討法律構成要件，執行過程完整蒐集相關證據，清查可能的被害人，因此，本次所遣返的18名台嫌均獲地檢署開立拘票拘提，分別移送新竹、苗栗地檢署偵辦。後續將持續擴大向上溯源，追緝集團幕後主嫌。
(中時)
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