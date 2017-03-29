中市降低停水風險 備援管線70萬戶受益
台中市日前發生自來水管線遭挖斷，導致大區域停水的情況，避免類似問題再發生、引發民怨，水公司規畫短、中及長期改善辦法，除在管線末端鑿井、設置配水池，更將沿舊鐵道埋設備援管線，預計經費達24億元、耗時5年，29日並獲交通部同意提供路權。
自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞表示，備援管線將沿舊鐵道埋設，正好位於第二、第三供水區交界，配合綠空廊道工程一併進行，全長13公里、總經費24億，屆時也會埋設4處橫向管線聯繫兩個供水區，隨時做水源調控，此外，短期方面則將於管線末端鑿井、興建小型配水池，解決末端水量不足的問題。
立委何欣純指出，台中市今年已經發生4次無預警停水的情況，引發民怨，若能設置備援管線，對供水穩定度有很大幫助，尤其，屯區位於高地、又是管線末端，居民都得飽受最先停水、最慢復水之苦，設置備援系統後可解決此問題。
立法院交通委員會、交通部次長祈文中特別到大里了解備援管線工程規畫，允諾提供鐵道空間施工。與會的台中市副市長林陵三也承諾，今年6月至明年3月將完成第一期工程、共2.8公里，後續工程則將於2018花博後分3年完工。
(中時)
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