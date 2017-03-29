四維高中田徑好手 跑進亞洲青年代表隊

葉清華（左2）、黃庭軒（左3）、指導教練劉嚴澤（右1）入選亞洲青少年田徑賽國手及教練團。（四維高中提供）

每兩年舉辦一次的亞洲青少年田徑賽，日前公布田徑賽國手及教練團名單，花蓮四維高中由高二黃庭軒、高一葉清華分別拿下400公尺跨欄、200公尺選手資格，而指導教練劉嚴澤也入選教練團名單，師生三人將於5月前往泰國曼谷參賽。

今年邁入第二屆的亞洲青少年田徑賽，參賽選手年齡皆為16、17歲，中華田徑協會這次徵召全國青少年參賽選手32位、教練團11人，而四維高中黃庭軒與葉清華，這學期分別以400跨欄53秒11、200公尺21秒16等優異成績，達到亞青盃標準，入選國家隊。

同樣懷抱「奧運夢」的兩人從玉東國中就結下學長學弟緣，自國中就是縣內各大比賽的常勝軍，先後進入四維高中接受教練劉嚴澤的指導，表現更上一層樓。黃庭軒說，當初因興趣踏進田徑領域，始終以奧運選手陳傑為目標，也期盼自己有天能跑進奧運。

葉清華也說，訓練過程很艱辛，時常受傷，但是感謝教練劉嚴澤像兄長家人一樣的關懷，讓他們能調整身心，不斷的突破自我表現，接下來進入國家隊訓練，期許自己賽場上有更好的成績。

同樣身為四維校友的教練劉嚴澤表示，田徑選手訓練過程辛苦，從早上晨操，下午重量訓練及各項耐、肌力等專業訓練，一切都是為了在短短的幾百公尺有最佳表現，得知學生入選國手當下內心非常激動，也勉勵兩位小學弟在5月19至22日能盡全力表現，為國為校爭光。

(中時)