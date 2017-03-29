影后走平路還糗摔跤 被自己蠢哭摀臉羞笑

李小璐一身時尚打扮現身機場。（圖／取材自微博）

李小璐走在平路還摔跤，讓她自己都忍不住笑出聲。（圖／取材自微博）

34歲大陸女星李小璐出道多年，16歲憑《天浴》成為金馬史上最年輕影后，與演員賈乃亮結婚生子後，便減少作品產量，生活重心幾乎都放在家庭。而近日她現身機場，沒想到卻突然摔了一跤，讓她自己都忍不住尷尬笑出聲，逗趣畫面還登上熱搜榜，造成熱議。

李小璐28日現身首都機場，只見她身穿白毛衣、破洞牛仔褲，內裡還搭配現正流行的網襪，隨興打扮仍相當時尚。但在媒體拍照時，她原本走得好好的卻突然跌倒了，當時場面一度尷尬，隨後李小璐起身，或許認為自己的行為有點蠢，便忙著摀住臉露出羞澀一笑。

畫面一曝光，不少網友看她腳踩球鞋且是走在平路上，竟還會絆倒自己，虧她都當人妻人母了還這麼蠢萌，笑說「這平地摔不容易」，也有人看她摀嘴一笑的畫面，直呼可愛，但還是希望他以後走路要小心點。

(中時電子報)