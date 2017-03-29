高處也淹水？蘇巧慧會勘尖山埔路平交道

鶯歌尖山埔路平交道週邊由於排水設計不良，經常遇雨就造成嚴重積水。（蘇巧慧辦公室提供）

鶯歌尖山埔路平交道週邊由於排水設計不良，經常遇雨就造成嚴重積水。（蘇巧慧辦公室提供）

立委蘇巧慧29日下午與台鐵、新北市水利局人員前往尖山埔路平交道會勘。（蘇巧慧辦公室提供）

鶯歌區中正二路與尖山埔路平交道雖然地勢高，但因排水不良周邊淹水問題嚴重，甚至連非颱風、汛期時都常淹水，使得行經此處的民眾都須「涉水而行」，造成生活不便。立委蘇巧慧接獲陳情後，立即辦理會勘。

蘇巧慧今與新北市政府水利局、台鐵管理局、當地永昌里長王朝益里長等會勘後表示，將請台鐵局針對軌道旁之現有橫向排水管全面檢視清淤，並在一個月以內調整平交道旁電箱基座，恢復水溝排水量。同時請台鐵局於汛期來臨前加強巡查清淤排水管與水溝，希望早日解決淹水問題。

(中時)