MLB》找回球速 「國王」賀南德茲圖振作

賀南德茲經典賽找回球速，生涯第10度扛開幕戰先發。(美聯社資料照)

「國王」賀南德茲(Felix Hernandez)近年球速驟降，去年均速更從前年92英里，降到90英里(約144公里)，不過今年他找回了球速，熱身賽表現傑出，儘管29日開幕前最後一戰對響尾蛇，被過敏煩到急著閃人，仍繳出2局4K的好投，第10度榮膺開幕戰先發的他，已為新球季蓄勢待發。

30歲的賀蘭德茲近年雖能穩定貢獻10勝，但自2012年起球速逐年下滑，到去年極速已從2010年奪下賽揚獎的98英里，掉到剩93英里(約150公里)，導致他繳出近5年最差的11勝8敗、自責分率3.82成績。季後賀南德茲決心重振，總算在代表委內瑞拉出戰經典賽時，飆出久違的94英里速球。

「我已經準備好了！」賀南德茲此役與葛蘭基(Zack Greinke)上演「賽揚大對決」，除首局一記失投球被朱瑞(Brandon Drury)擊出陽春炮掉分，其他5名打者都對他束手無策；能有好表現，他認為關鍵就在速球的極佳狀況，「曲球跟變速球都很不錯，當速球有到位，就會讓一切都變得很好！」

找回球速的賀南德茲，在熱身賽大殺四方，4戰2勝0敗、自責分率2.77、每局被上壘率0.77的高水準演出，讓他獲選開幕戰先發，對此他深感榮幸，有信心的表示已做足了準備，「我熱愛挑戰，這依然是很特別的一場比賽！」他將在台灣時間4月4日，率水手強碰凱寇(Dallas Keuchel)領軍的太空人。

(中時電子報)