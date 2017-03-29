爆葉天倫致電關心 豬哥亮一開口竟說...
綜藝天王豬哥亮昨(28日)傳出病危，但之後他與女兒謝金燕共同發出聲明澄清仍在治療中，盼外界給予病人休養空間，曾和豬哥亮合作過《雞排英雄》等電影的導演葉天倫，今稍早透露昨晚有打給豬哥亮妻子了解狀況，之後也和豬哥亮本人說到話，結果豬大哥一開口不改豬式幽默，可見精神狀況還不錯。
據《自由時報》報導，導演葉天倫表示，昨曾致電豬哥亮關心病情，豬哥亮證實健康狀況一度不穩，被醫院發病危通知，但目前穩定，或許是不希望葉天倫太擔心，豬哥亮還打趣說：「你幫我跟華聯（《大釣哥》電影公司）說一下，快點把尾款跟我清一下」，使葉天倫稍稍放心。
而許多媒體為尋求第一手消息，昨紛紛湧進豬哥亮所接受治療的台大醫院採訪，今據《蘋果日報》報導，豬哥亮悄悄換了病房，但與病情無關，而是避免外界打擾，以保留靜養空間給豬哥亮，早日康復。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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