淘汰二行程機車 嘉縣祭全國最高獎金

嘉義縣長張花冠（左）和環保局長顏旭明（右）29日宣布嘉縣將以領先全國最高5800元補助，鼓勵民眾淘汰二行程老機車。（呂妍庭攝）

為揪出烏賊車，嘉義縣環保局祭出車牌辨識系統，以隨機方式稽查取締烏賊機車。（呂妍庭攝）

為加速縣內4萬9000多輛二行程機車汰換，嘉義縣長張花冠上午宣布，嘉縣將以領先全國最高5800元補助，鼓勵民眾淘汰老機車，只要年份符合就能領到這群獎金，如錯過今年好康，明年補助就降到3300元，後年1300元，民國109年起將不再補助，此外，縣府也祭出車牌辨識系統，以隨機方式稽查取締烏賊機車，呼籲有心的民眾也可以加入檢舉行列，以去年為例，就有一名檢舉達人成功檢舉78輛機車，賺進2萬3400元獎金。

為搶救空污，嘉義縣環保局加碼補助淘汰二行程機車，將分三階段逐年降低淘汰補助額度，並擴大二行程機車稽查，不合格者立即處分，凡92年12月31日前出廠、103年12月31日以前車籍在嘉義縣的二行程機車，回收及報廢當年度或前二年度有排氣檢驗記錄者，今年最高可領5800元，107年降為3300元，108年降為1300元，109年起配合環保署政策不再補助。

檢舉獎金部分，環保局105年共發放6萬元檢舉獎金，其中一位檢舉達人獨拿23400元，環保局以「諸羅樹蛙」稱呼這位達人，29日記者會上由張花冠象徵性頒發獎金，呼籲民眾一起來做環保，讓二行程機車的污染行為無所遁形。

(中時)