抗議年改 全教產理事長跨過拒馬進入教部與部長溝通

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全教產理事長黃耀南跨過拒馬進入教育部，要和部長潘文忠溝通年金問題。（林志成攝）

警消今天到立法院前抗議年金改革，前來聲援的全國教育產業總工會的教師們，則轉到教育部前嗆聲，他們甚至要推倒拒馬及警方人牆，最後教育部同意全教產理事長黃耀南等4人進入教育部，與部長潘文忠進行溝通。

教育部外圍今天被重重拒馬圍住，加上幾十名警力構成人牆，但近百名民眾在門口嗆聲，仍造成警方相當大的壓力。群眾一起使力，嘗試推倒拒馬，氣氛一度緊張。

最後，教育部同意讓黃耀南等人跨過拒馬，進來跟部長潘文忠溝通，目前雙方正在會談中，尚不知會有什麼結論。

(中時)