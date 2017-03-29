老夫妻疑掃墓自撞路樹，1死1重傷

台東老夫妻開廂型車自撞路樹，造成1死1重傷。（莊哲權翻攝）

台東老夫妻開廂型車自撞路樹，造成1死1重傷。（莊哲權翻攝）

台東縣成功鎮1對70多歲夫婦，今天下午開廂型車行經台11線東河段時自撞路樹，坐在副駕駛座的王姓妻子卡在車內，救出後已無生命跡象，送醫仍告不治；蘇姓丈夫重傷送馬偕醫院搶救。由於車上載有冥紙，初步研判，夫妻可能要去掃墓時發生意外。

今天下午2時許，住在東河鄉泰源村的75歲蘇姓男子開著廂型車王姓妻子，由成功往台東方向行駛，行經台11線129.5公里轉彎處，疑因未注意車前狀況自撞路樹，導致車頭嚴重損毀，夫妻兩卡在車中。

警消人員趕到現場，使用機具破壞車輛救出2人，妻子當場沒有失命跡象，送醫後宣告不治，蘇男獲救時尚有意識，送台東馬偕醫院急救，院方表示，蘇男抵院時已測不到脈搏、心跳，情況危急，還在急救中。

由於車內有一包冥紙，初步研判兩夫妻，可能要前往掃墓，不幸發生意外。

(中時)