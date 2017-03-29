母喊救救兒 警車鳴笛載母子衝醫院
桃園市觀音區一對夫妻跑進派出所，慌張高喊「2歲的兒子快死掉」，警方立刻開著巡邏車，急速狂奔，沿路鳴笛，載著幼童直衝醫院，順利救回一命。
中壢分局大崙派出所今天表示，警員郭翼魁昨日結束巡邏勤務返所時，遇到一對新手父母急忙衝進所派出所內，媽媽抱著年約兩歲幼童，當時幼童全身癱軟無力，失去意識，情況危急。
媽媽疾呼，「警察先生，我兒子快死掉了，拜託救救他，送他去醫院急診」。員警立即通報告副所長歐陽勇，並請心急的母親抱著幼童上巡邏車，隨後一路鳴笛開道，緊急將母子送往壢新醫院救治。
這名媽媽表示，幼童疑似因為喝水，嗆到導致呼吸不順，又因年紀幼小無法順利表達，發現時已經呈現半昏迷狀態，加上一家三口住在地處偏遠的觀音區大同里，才緊急進入派出所請求警方協助。
醫院急診後順利排除狀況，新手父母喜極而泣，頻頻感謝員警的義行，否則「幼兒稍有延誤送醫，可能讓家人悔恨終生」。1060329
(中央社)
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