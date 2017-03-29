好心被火燒 收留街友因嫌隙反遭縱火

吳姓男子好心收留曾姓女街友，後來因嫌她生活習慣太差，請曾女搬離，曾女心生不滿，今天清晨在住處前騎樓縱火洩憤，事後返回現場查看，當場被捕。

高市鳳山區文雅東街一間透天民宅前騎樓，清晨6時10分左右突然起火，警消據報趕到時，住戶已自行撲滅火勢，無人受傷。

警方發現現場騎樓燃燒辦公椅、毛毯等雜物，燃燒面積約1平方公尺，附近鄰居指證在場的曾女為縱火嫌犯，曾女也坦承犯行，當場被捕。

警方調查，曾女與同在屋簷下的廖姓女房東及與吳姓男房客有嫌隙，憤而縱火；警方深入查訪發現，吳男最近好心收留曾女，但後來發現彼此生活習慣差太多，經常起口角，日前於是請曾女搬出去，曾女因而懷恨在心，進而縱火洩憤，全案訊後依公共危險罪嫌送辦。1060329

(中央社)