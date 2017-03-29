李進勇：台塑麥電許可證 與促協金不相關

雲林縣長李進勇今天表示，台塑集團所屬麥寮汽電公司燃煤石油焦許可證展延，與麥電應回饋而未回饋的促協金是兩碼事，外界不應混為一談。

雲林縣議會今天召開臨時會，李進勇針對議員質詢有關台塑麥電促協金、以及麥電即將到期的燃煤石油焦許可證展延審查機制，說明縣府立場。

李進勇指出，雲林縣政府對於空污的管制及標準，除了依據中央空污防制法相關規定外，也制定空污加嚴標準，有關麥電燃煤石油焦許可證將於4月到期展延一事，縣府將依專業、法規及程序進行審查，嚴格把關。

至於縣府要求台塑麥電拿出隱匿的「促進電源開發協助基金」新台幣24.9億元，李進勇強調，這是縣民應有的福利，也是企業應該擔負的社會責任，促協金原本就是台電向其他電廠購電電價回饋地方的機制，依法有據。

李進勇指出，他自103年12月上任後，主動查核勾稽發現台塑麥電隱匿了自88年至103年的電業促協金，總金額高達24.9億元；這筆款項設立意旨為雲林縣民社會福利所用，本歸雲林縣民所有，但是台塑卻遲遲不願拿出。

他說，縣府為了爭取縣民福祉，104年3月先成立縣府台塑溝通平台、討論促協金等議題，歷經5次會議無效而終止，於是在105年11月4日採取調解聲請，但也未果。

縣府再於105年11月29日向監察院檢舉台電怠忽職守，目前受理中。李進勇強調，促協金的回饋方式由台塑自行決定，縣府不再參與，但如果使用方式違法，縣府會依法為縣民發聲。

對於台塑麥電隱匿促協金一事，麥電公司曾於105年8月21日行文雲林縣政府，承認88年至103年的電業促協金共計24.9億元。當時李進勇曾說，這筆錢「本來就我們的」，且不希望外界懷疑縣府拿什麼去交換。

李進勇今天重申，燃煤及石油焦許可證展延審查機制與促協金涇渭分明，是完全不相關的兩碼事；許可證的展延與否將就客觀、專業的評估及既定應有程序進行，不受其他無關因素影響。1060329

(中央社)