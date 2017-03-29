復育秀英花 阿嬤記憶停格機捷車站

新北市三重以往是秀英花產地，花價可比擬黃金般貴重。在淡水河兩岸與台北市大稻埕，秀英花與茶共同創造了貿易榮景。三重地方人士近年復育秀英花，盼望成為機捷著名地景。

秀英花是香花的一種。三重社區大學校務委員張明祥表示，19世紀時，台北市大稻埕與三重有著密不可分的關係，大稻埕出口樟腦、茶葉，而三重則是香花的主要產地，花價可比黃金。他說，耆老回憶，一斤秀英花苞，可換一石的白米。

當年，三重種植秀英花，在古地圖上，也可以發現這一片沃土所營造的經濟榮景。三重人在香花盛開季節，一早摘花，搭船渡過淡水河，前往大稻埕，趕上北部茶葉貿易輸運，可見秀英花與茶之間，關聯密切。

三重社區大學近年復育秀英花，校長劉世偉、與新北市立圖書館蘆洲永平分館主任謝雪君等人，發起「三蘆香花文史平台」，串連在地與中央資源，獲得立委高志鵬等人協助，計畫向經濟部水利署第十河川局爭取，在二重疏洪道復育，盼造出萬頃白色秀英花海，成為機場捷運周邊的著名地景。

謝雪君表示，平台也獲得市圖集賢分館主任廖貞怡、三重分館主任胡東宏的支持，及正義、光榮、三光、五華等國小校長的響應，除植栽復育，也盼望活用圖書館，收集地方文獻資料、打造圖書館為在地學中心。

謝雪君表示，現在年輕人已經沒有秀英花的記憶，希望運用在耆老的共同回憶，結合長照2.0的概念，在永平分館籌備樂齡區，在圖書館資料齊全及復育成功後，將邀「秀英花阿公、阿嬤」真人圖書館，輪流上場，透過口述歷史，預防老人失憶。

社大日前在立委高志鵬支持下，向中央爭取到二重疏洪道擴大復育。桃機捷運線三重站週邊河川，環境綠美化工程會議將於31日下午現場會勘。希望堤防綠美化工程，優先種植秀英花，甚至與新北市政府水利局高灘地工程管理處合作，共同營造機捷秀英花海的地景。

張明祥說，非常感謝三重地區的國小校長支持，之前，社大所復育的第一朵秀英花在國小3樓陽光露台綻放，引起許多夥伴歡呼，精神為之鼓舞。

張明祥說，秀英花原名「素馨花」，於1887年落腳三重、蘆洲一帶，日治時代起與茉莉、黃枝、樹蘭、桂花等並稱為花茶5大原料，產業變遷後漸漸消逝。未來種植後，河岸邊不僅可以看到秀英花，還可以看到茉莉花以及梔子花。1060329

(中央社)