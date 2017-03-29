英準備啟動脫歐 歐股審慎開高

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就在英國準備啟動脫離歐洲聯盟（EU）的程序之際，歐洲主要股市今天審慎開高。

在英國政府今天下午正式發出脫離歐盟信函之前，倫敦基準FTSE 100指數上漲0.4%，來到7372.79點。

德國法蘭克福DAX 30指數上漲0.4%，來到12195.86點。法國CAC 40指數上揚近0.4%，來到5063.70點。

ETX 資本（ETX Capital）分析師威爾森（Neil Wilson）指出，里斯本條約第50條將在今天啟動，加入逾40年的英國將展開一個漫長艱辛的脫歐程序。

在英國公投通過震撼性脫歐決定9個月後，英國首相梅伊（Theresa May）將啟動里斯本條約第50條，意味著英國預定在2019年退出歐盟。1060329

(中央社)