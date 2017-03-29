基隆孝四路圍牆拆除 南廣場估8月完工
為配合即將完工的基隆火車站南廣場工程，鐵路改建工程局正在拆除孝四路圍牆，鐵工局表示，南站廣場預估8月底完工。
市長林右昌今天在市府交通旅遊處長李綱及鐵工局第二工程隊隊長黃啟瑞等人陪同下，先前往孝四路視察圍牆拆除工程，隨後又前往舊站內視察月台拆除工程進度。
黃啟瑞向林右昌報告時指出，除了台電變電箱遷移作業還在加緊協商，其他工程正在順利進行，預計南站廣場可以在8月底完工。
林右昌表示，待城際轉運站完工後，過去排隊人潮擁擠情形不會再出現，還能提供一處遮風避雨的展演場所，孝四路圍牆的拆除，可說是都市改造計畫的一大步。
對於孝四路居民殷切期盼，希望能早日將中山橋引道拆除，林右昌表示，等到中山一、二路拓寬工程第二工區切換、西岸高架橋通車後，市府會審慎評估拆除引道對於交通的衝擊，若經評估後衝擊不大，就會積極研議拆除引道，讓整個區域耳目一新。1060329
(中央社)
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