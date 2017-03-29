紛擾到此為止 北農韓國瑜請辭獲准

台北農產公司今天下午召開例行董事會，過半數董事同意請辭案，韓國瑜請辭獲准、31日生效，將由主秘路全利暫代職務。韓國瑜說，所有紛紛擾擾到此為止，籲北農繼續照顧農民。

韓國瑜今年1月宣布請辭總經理，表態參選中國國民黨主席。不過，請辭案仍未批准通過，下午2時北農將開例行董事會。

董事會中一共有6大議案待討論，分別是「105年度稅前淨利保留部分應如何處理」、「訂定北農獎金核發辦法」、「第一果菜批發市場租金」、「106年度北農公司薪點調整案」、「北農公司顧問車馬費」、「韓國瑜請辭案」。

董事會進行約2.5小時後，於下午4時30分結束。韓國瑜受訪時指出，董事會已批准他的辭呈，將於31日生效，因此從4月1日起他就不擔任總經理一職，將由路全利暫代職務至5月31日。

「寧願戰死沙場也不舉白旗」，韓國瑜強調，今天是他的畢業典禮，而且開弓沒有回頭箭，接下來將會全力衝刺黨主席選舉，絕不會辜負因為他而加入國民黨的朋友們，也希望北農的紛紛擾擾到此為止，呼籲台北農產公司未來能夠繼續照顧農民，讓北農運作平安、順暢。1060329

(中央社)