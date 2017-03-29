達文西手術破千例 童醫院再升級第4代

童綜合醫院自民國102年引進達文西手術系統，迄今手術個案執行1000例以上，2月再次更新系統，升級最新第4代達文西手術系統，今天舉行啟用典禮。

童綜合醫院今天舉行「達文西機械手臂手術破千例暨第四代系統啟用典禮」，活動邀請院內有執行達文西手術的醫師們上台，進行千例破冰儀式，期許敲破象徵1000例的冰雕後，未來更加精進醫療技術與服務。

罹患口咽癌70歲的許姓村長，經由耳鼻喉科主任蔡青劭運用達文西系統進行腫瘤細胞切除，手術成功且復原良好，許村長指出，非常感謝蔡青劭給予優質的醫療技術與照護，遇到有類似口腔疾病的村民都引介到童綜合醫院找蔡青劭治療。

罹患子宮肌腺症的40歲黃姓女患者，因每次月經來時都飽受痛苦與不便而就醫，從門診、治療、手術到術後照護，受到婦產科暨達文西中心主任許俊正細心及親切的照顧，傷口也幾乎都看不到，非常適合需要手術的女性朋友，今天趁著活動上台分享，將對醫師的感謝面對面說出來。1060329

(中央社)