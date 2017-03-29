網傳捏鼻梁變挺 整形醫師：沒用
許多人覺得自己的鼻形不夠完美，想用捏捏鼻子、或網路傳言的鼻梁增高器，希望讓鼻子變挺。但整形醫師指出，這些做法不但沒有用，過度捏鼻梁還可能損傷鼻腔黏膜和血管。
奇美醫學中心整形外科主治醫師陳俊嘉表示，許多父母親擔心自己的小孩沒有高挺鼻樑；也有的年輕男女擔心自己鼻形不夠完美，試圖尋找方法挽救。很多人想到的方法，便是捏捏鼻；這樣子的想法似乎挺直接了當，捏挺了就好，但事實並不是這樣。
陳俊嘉指出，在新生兒階段，因為頭型比例的關係，看起來鼻樑都是塌的。隨著生長發育，五官緩慢發育；約到了青春期後期，臉部的骨骼才逐漸發育完成，鼻樑的形狀才算是固定下來。而決定生長發育是基因，鼻子最終也會長得像父母的某一方。
他說，除了捏鼻之外，網路上還充斥許多鼻樑增高器或是矯正鼻孔的法寶。但鼻樑的高度是由鼻骨決定，鼻頭及鼻孔的形狀，則是由下半部的鼻軟骨決定；使用這些東西，不僅沒有醫學的根據，甚至可能造成鼻子受傷。
陳俊嘉表示，尤其嬰幼兒的鼻樑骨尚未完全骨化，組織容易受外力受傷；這個階段的鼻腔黏膜血管較豐富，比起大人更容易出血受傷。如果經常人為捏鼻梁，很容易損傷鼻腔黏膜和血管，降低鼻腔的防禦功能，容易讓鼻腔遭受感染。
他說，想要有個漂亮的鼻子，應諮詢合格有經驗的整形外科、或醫學美容專科醫師，才能安全有保障。1060329
(中央社)
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