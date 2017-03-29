18台人印尼涉詐欺 遭逮遣返回台

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刑事局與印尼警方合作，聯手破獲台人為首的詐欺集團，逮捕傅、徐等18名台灣人以及大陸人36名，18名台人將在今晚遣返抵台。

刑事局打詐中心去年成立，陸續在東南亞多處破獲台灣詐欺集團，今天與印尼雅加達打詐中心首度合作，共同打擊犯罪；刑事局日前接獲情資，得知有台人前往印尼詐欺，立即通知印尼警方。

雙方緊密聯繫，交換情資，經過長期蒐證，今天早上11時前往印尼雅加達兩處地點，破獲詐欺機房，逮捕傅、徐等54人，其中18人是台灣人，其餘是大陸人。

刑事局表示，18名台籍嫌犯將在今晚遣返，並於機場執行拘提解送。1060329

(中央社)