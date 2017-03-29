應援五月天 家樂福大安森林公園送萬瓶水

家樂福稍早前進大安森林公園，免費發送1萬瓶天然礦泉水挺五月天。（家樂福提供）

家樂福稍早前進大安森林公園，免費發送1萬瓶天然礦泉水挺五月天。（家樂福提供）

五月天出道20年重回大安森林公園開唱，量販龍頭家樂福一日快閃活動今天（29日）稍早前進演唱會現場，免費發送1萬瓶天然礦泉水相挺。在家樂福官方臉書上，小編「阿福」還跟老闆一起翹半天班相揪去當「五迷」；為了歡慶青年節，今天同步有草莓千層蛋糕一日快閃活動，原價145元、特價89元，店內、店外都人潮不斷。

(中時)